La Gelbison ritorna a vincere e lo fa a spese di una delle comapigini più quotate del girone H, l'Audace Cerignola, che si è presentata al Morra, in grande risalita, ma al triplice fischio ad imporsi è stata la formazione di Squillante, il quale ha cambiato protagonisti per questa sfida a partire dal portiere. Un match che ha preso la piega giusta per i cilentani al minuto 37 quando Maio, ha inventato una rete direttamente su calcio piazzato. Poi nella ripresa una rete spettacolare da oltre 40 metri di De Foglio, ha regalato il 2-0. La reazione del Cerignola, ha sortito la marcatura di Sansone, il migliore dei suoi, ma poi non è riuscita a pareggiare anche grazie agli interventi di D'Agostino che nel recupero si è opposto due volte a Longhi. La Gelbison vince e si porta a quota 34 a + 5 sulla zona lay out, mentre il Cerignola si vede costretta a lasciare il terzo posto e si allontana dalla vetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA