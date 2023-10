Gelbison-Martina 1-0, decide Croce. Per i cilentani seconda vittoria

La Gelbison vince di misura con il Martina e scala in classifica. Monticciolo propone il 3-4-1-2 con Barone e Croce come terminali, in porta la scelta ricade su Milan. La partita per i rossoblu cilentani sembra mettersi in salita per una leggerezza del portiere Milan che nel rinvio mette in condizione Palermo di sbloccare subito il risultato, ma l’attaccante sbaglia.

Lo scampato pericolo consente alla Gelbison di prendere in mano la gara anche se al di là di un colpo di testa di Muratori c’è poco da segnalare, ma la gara si sblocca intorno alla mezzora a favore dei padroni di casa: l’esperto attaccante Croce batte Figliolia, facendo incanalare sui binari giusti la sfida.

Un cross di Lollo, viene finalizzato di testa dal bomber cilentano. La Gelbison controlla senza problemi la reazione del Martina che si rende pericolosa con una conclusione di Palermo la cui corsa finisce alta sulla traversa.

Nella ripresa la Gelbison forte del vantaggio controlla agevolmente i tentativi del Martina che prova a rendersi pericolosa mettendo alla prova il giovane estremo difensore dei rossoblu Milan, che si fa sempre trovare pronto. Nel finale la Gelbison resta in dieci per l'espulsione proprio dell'autore della rete Croce, per proteste eccessive. Il Martina proprio prima del triplice fischio con Palermo vede sfimare la rete del pareggio. La gara si chiude sull'1-0 per la Gelbison che continua la sua scalata in classifica e domenica è attesa dal derby con i cugini del Santa Maria Cilento