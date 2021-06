Gelbison, Mautone rinnova aspettando i playoff con il San Luca

La Gelbison che si avvia a chiudere la lunga stagione con la gara di semifinale playoff che la opporà al San Luca mercoledì 7 luglio, nel match in programma la Morra di Vallo della Lucania, è già proiettata al nuova annata sportiva e il presidente del club Maurizio Puglisi, si è già messo all'opera per allestire l'organico per la prossima stagione e anticipando tutti ha annunciato l'accordo per la riconferma con l'esperto difensore Francesco Mautone, 35 anni, che sarà uno dei punti di forza dei rossoblu per la terza stagione di seguito.

Mautone, nella stagione che ancora deve chiudersi si è segnalato anche come bomber mettendo a segno 7 reti, molte delle quali decisive. Dopo la firma la foto di rito con il presidente Puglisi e la casacca dei cilentani: «Proseguiamo con questo progetto per puntare ancora più in alto», queste le prime dichiarazioni del difensore con il vizio del gol.