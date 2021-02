La Gelbison non si ferma sul mercato e alla vigilia della sfida con il Dattilo, annuncia un altro colpo di mercato. Alla corte del presidente Puglisi, è arrivato l'attaccante Claudio Sparacello, 25 anni, arrivato dall'Acireale, dove ha iniziato la stagione. Per l'attaccate palermitano, tanta esperienza in serie D, ma anche in terza serie con le maglie di Padova, Reggina, Padova, Pistoiese, Siena e Picerno.

Sparacello, è stato presentato nel pomeriggio dal direttore sportivo Nicolò Pascuccio. Sparacello, sarà a disposizione del tecnico Ferazzoli apartire da martedì.

