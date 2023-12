Gelbison, mercato: lascia il club rossoblù Mettivier

Per la Gelbison il mercato non si fermano le operazioni in entrata e uscita e il club del presidente Maurizio Puglisi, dopo aver dovuto cambiare gli obiettivi e ridimensionare le aspettative, passate dalla disputa di un campionato di vertice a uno più modesto legato alla paremanenza in quarta serie, fa registrare andare un' altra voce in uscita a lasciare il club cilentano è il centrocampista Matteo Mettivier, classe 2005, arrivato in estate dalla primavera del Pontedera.

Con la maglia rossoblù ha trovato poco spazio venendo impiegato solo in sei occasioni per lo più da subentrato. Ora la risoluzione consensuale del contratto, comunicato dalla Gelbison sulla sua pagina ufficiale.

«Al calciatore -si legge- va il ringraziamento per quanto fatto in rossoblù e il più caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva». Ora sono attesi nuovi innesti da mettere a disposizione dle tecnico Alessandro Erra.