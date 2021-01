La Gelbison domina contro il Messina Fc ma alla fine deve accontentarsi di un solo punto. Al triplice fischio è 1-1, un risultato che sta certamente stretto ai cilentani che fin dalle prime battute hanno cercato di far loro la partita. Contro un Messina arrivato nel Cilento con una formazione rimaneggiata da molte assenze tra cui quella del tecnico Rigoli, i rossoblu cilentani, ci hanno provato in tutti modi e dopo essere passati in vantaggio al 12' sugli sviluppi di un corner con Maiorano, si sono fatti agguantare dopo sei minuti da una rete di Palma, imbeccato da Alessandro Marchetti.

Da quel momento è stato un monologo di marca Gelbison che, nella ripresa per alcuni tratti, è diventato quasi un assedio. Da segnalare una traversa di Uliano, e una rovesciata di Figliolia, oltre ai provvidenziali interventi su Gagliardi e Graziani, da parte dell'estremo messinese Marone. Ai cilentani non sono bastati neanche 4' di recupero per avere la meglio e alla fine si portano a casa un solo punto che frena la rincorsa al primato. Mercoledì si torna nuovamente in campo e si va a Roccella.

