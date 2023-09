Gelbison, Monticciolo: «Siamo in crescita, ora serve la vittoria». Ancora out Dellino

Per la Gelbison domenica ad Agropoli c'è l'esordio casalingo dopo il Ko di Altamura, ci sarà il Casarano che al pari dei cilentani è uscita sconfitta in casa nella prima giornata.

All'appuntamento la squadra arriva dopo una settimana di allenamento nella quale il tecnico Monticciolo, ha lavorato sulla concentrazione dei ragazzi per evitare gli errori che sono stati fatali in terra murgiana nella gara inaugrale: " Siamo una squadra in fase di crescita e sto lavorando per arrivare ad avere un team che possa vincere con tutte le avversarie ma abbiamo bisogno di qualche altra settimana per arrivare al mio modo di interpretare il calcio".

Poi il tecnico tocano si è soffermato sugli ultimi due innesti: Sall e Coppola : " Sono due elementi molto forti ma bisogna attendere per vederli in campo.

Di certo ci serviranno nel corso della stagione che è molto lunga". Intanto sul fronte squadra da registrare ancora l'assenza dell'attaccante Dellino, infortunato. Monticciolo, ha invitato i tifosi che mostrano segni di insofferenza, i quali sono pronti a disertare lo stadio,- ha rivolto un appello - " State vicino ai ragazzi rossoblu". La gara con il Casarano si gioca domenica al Guariglia di Agropoli con inizio alle ore 16 arbitra Giordani della sezione di Aprilia.