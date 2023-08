Gelbison, Monticciolo: «Due test con squadre di C. Bilancio ok pronti per la Coppa»

Il tecnico della Gelbison Alessandro Monticciolo, dopo due test con squadre di serie C Turris e Potenza nei quali la sua squadra ha ottenuto un pareggio e una sconfitta con i lucani, fa il punto alla vigilia della prima gara ufficiale in programma domenica prossima in Coppa Italia.

" Anche contro il Potenza nonostante la sconfitta per certi versi che ci penalizza nel punteggio ho notato soprattutto nella prima frazione quello che prepariamo in settimana, poi nella ripresa dopo la loro rete ci siamo abbassati ed abbiamo subito il loro ritorno. Perdere con una squadra di serie superiore ci sta anche se la terza rete forse è eccessiva perchè giunta anche in modo irregolare. Con queste due test ho preferito alzare l'asticella per arrivare nella giusta condizione con squadre della nostra categoria. I ragazzi hanno messo nelle gambe altro minutaggio e domenica contro l'Angri sono certo che assiteremo ad una bella partita contro un'avversaria che ha allestito un buon organico".