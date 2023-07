Gelbison, Monticciolo: «Voglio vincere attraverso il gioco»

Per Alessandro Monticciolo, neo allenatore della Gelbison è stato il giorno della presentazione alla stampa e il tecnico toscano fin dalle prime battute è apparso deciso e determinato a sposare il progetto della società cilentana ritornata dopo una sola stagione in serie D, anche se il presidente Maurizio Puglisi, che era al fianco del trainer toscano ha detto che bisogna attendere fino al 18 luglio prima di rassegnarsi a ripartire dalla quarta serie.

Al fianco di Monticciolo, anche il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, il quale ha dato anche le date di inizio per la preparazone: si parte il 23 luglio dal Morra di Vallo della Lucania per proseguire nella nuova sede degli allenamenti a Castelnuovo Cilento, e ha conferato che le gare interne saranno giocate al Guariglia di Agropoli.

Ma l'attenzione era tutta rivolta a Monticciolo che non si è sottratto alle domande a partire dal modulo di gioco che predilige il 3-5-2 non disdegnando il 3-4-1-2, ma che può mutare: «Voglio come sempre dalle mie squadre una certa aggressività e il controllo della palla offrendo un calcio piacevole ovviamente la bellezza deve essere un nostra prerogativa ma anche deve andare di pari passo con il risultato.

Ho accetto fin da subito questo incarico anche perchè c'è stata sintonia con i progetti del club, da parte mia e dei collaboratori daremo il massimo per cercare di raggiungere gli obiettivi».

E tra gli obiettivi del presidente Puglisi, c'è quello di rientrare tra i professionisti: «Il nostro intento è quello di farlo nel giro di tre anni e di arrivarci con knowhow che abbiamo acquisto nella prima stagione in C. Ora si guarda a costruire la squadra che possa essere protagonsita per un camponato di vertice anche se Pascuccio ha detto che il mercato è agli inizi ma si farà tutto senza improvvisazioni».