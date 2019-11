La Gelbison che in casa ha mostrato i soliti limiti realizzativi, nella trasferta sul campo del fanalino Nardò, prova invece a confermare il buon trend tenuto lontano dal Morra. Una sfida che potrebbe rilanciare la squadra in una posizione più tranquilla, ma il tecnico dei cilentani Luigi Squillante, non si fida della compagine pugliese e mette in guardia i suoi ragazzi: «Occhio a questa trasferta nonostante la posizione il Nardò molte volte è uscita sconfitta in modo immeritato. In questo girone non esistono partite facili e quest'aspetto l'ho fatto presente durante la settimana ai miei calciatori».



A Nardò non ci sarà il capitano Uliano, squalificato, ma anche altre tre pedine Diop, Pipolo e Varela, non sembrano essere al meglio, e il tecnico di Sarno, spera di recuperali in extremis. Sul modulo Squillante, appare orientato a proporre il 4-4-2, per fronteggaire il 3-5-2, dei pugliesi. La gara che avrà inizio alle ore 14,30 sarà diretta da Mastrodomenico di Policoro.