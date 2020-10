L'esperto difensore Raffaele D'Orsi, 29 anni, con un passato in serie C e tanta serie D, l'estate scorsa è ritornato a vestire la casacca della Gelbison già indossata nella stagione 2016/17 con buoni profitti. E sul difensore il club di Vallo della Lucania, aveva puntato molto per puntellare il reparto arretrato, ma sono bastate solo due giornate per farlo finire ai margini dell'ambizioso progetto del team caro al presidente Puglisi. pur non essendoci nessuna councazione da parte della società rossoblu Il difensore nell'ultima gara casalinga non è stato convocato e da una settimana non si allena più con i compagni ma svolge sedute con l'allenatore della juniores. Alla base del quasi certo taglio di D'Orsi, ci sarebbe lo scarso rendimento, ma la Gelbison con l'uscita di scena che che ormai appare scontata dovrà ritornare sul mercato per colmare il vuoto che si è verrebbe a creare.

