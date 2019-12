La Gelbison continua la sua astinenza da gol non solo tra le mura amiche ma anche in trasferta, anzi, se prima di Foggia presentava la seconda miglior difesa allo Zaccheria, incassa la metà delle marcature subite lontano da casa. I satanelli di Corda, impiegano solo un temo per chiudere anzitempo la pratica e rifilano 3 pappine ad una formazione che è sembrata non scendere in campo. Al Foggia sono bastati 9 minuti per sbloccare il risultato con Staiano, al 29' sugli sviluppi di una punizione Cadile, firma il raddoppio, e prima della conclusione del tempo arriva il tris firmato da Russo, e con il 3-0 le squadre vanno negli spogliatoi con la sentenza già scritta a favore dei rossoneri di casa. Nella ripresa Squillante, prova a scuotere i suoi operando tre cambi ed inserendo anche l'ultimo innesto l'attaccant Gianmarco Tedesco, ma la seconda frazione non offre nessuna variazione con il Foggia che si limita ad amministrare e la Gelbison incapace di creare situazioni di pericolo. Per i cilentani un pesante ko che li fa scivolare a ridosso della zona play out che ora dista solo un punto, e domenica a Vallo della Lucania arriva la capolista Bitonto.

