E' partita la prevendita dei biglietti per il derby salernitano di serie D tra la Gelbison e la Nocerina in programma domenica 16 alle ore 14.30. Per questa sfida non sono previste limitazioni di posti e i tifosi molossi, i quali, potranno acquistare i 420 taglandi l'intera capienza del settore distinti e farlo solo in prevendita e fino a sabato, presso il punto vendita di Nocera Inferiore, in quanto il botteghino di questo settore nella giornata della gara rimarranno chiusi. Il costo del biglietto è di 11.50. Intanto in casa Gelbison proseguono gli allenamenti e proprio per questo derby il tecnico Lugi Squillante, dovrà fare a meno di Mautone, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA