Gelbison, Oggiano al 90' evita la sconfitta con il San Luca

La Gelbsion rallenta la corsa in testa ma rimane alla guida del girone meridionale della serie D. I cilentani al secondo dei quattro turni casalinghi non vanno oltre il pareggio con il San Luca e per buona parte del secondo tempo sono costretti ad inseguire il team calabrese che si è presentato al Morra con una serie di sei risultati utili. E che la squadra di Canonico, stia attraversando un buon momento l'ha confermato anche sul campo vallese. Le squadre si schierano a specchio con il 3-5-2 e la prima frazione vede proprio gli ospiti creare le azioni più insidiose anche se il risultato non cambia. La gara si sblocca nella ripresa con la rete di Berman, abile di testa a finalizzare la battuta dal corner. La Gelbison accusa il colpo e deve attendere il 44' per ristabilire il pareggio con la marcatura del subentrato Oggiano, che sfrutta un assit al bacio di Pipolo. Nei minuti di recupero da registrare l'espulsione del capitano dei cilentani Uliano, e due occasioni per centrare la vittoria con Oggiano e Fois. Ma arriva il triplice fischio che sancisce il pareggio 1-1 e consente alla Gelbison di mantenere la vetta anche se le antagoniste si avvicinano. E domenica arriva il Lamezia.