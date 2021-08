Gelbison gran colpo di mercato: arriva Oggiano ex Acr Messina

Nel primo giorno di preparazione le operazioni di mercato della Gelbison non si fermano e la società rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, annuncia un altro colpo a sensazione assicurandosi le prestazioni dell'esperto attaccante Fabio Oggiano, 34 anni compiuti lo scorso 8 luglio, arrivato dall'Acr Messina, dove ha contribuito alla scalata in serie C. Oggiano, vanta una lunga carriera spesa tra serie C (Reggina, Lumezzane e Forli) e tanta serie D da oggi è un nuovo calciatore della Gelbison.

L'attaccante sardo nato a Sassari, è stato presentato dal direttore sportivo Nicolò Pacuccio, e da domani comincerà a lavorare insieme agli 27 calciatori che hanno iniziato stamane a correre al Morra agli ordini del neo allenatore Gianluca Esposito. La Gelbison con l'arrivo di Oggiano, si conferma tra le principali candidate al salto nei professionisti.