La Gelbison piazza un altro colpo: Ortolini torna a Vallo dopo 10 anni

Proprio alla vigilia del ritorno in campo dopo la sosta forzata, la Gelbison ha piazzato un altro innesto di grande spessore assicurandosi le prestazioni dell'esperto attaccante Raffaele Ortolini, 29 anni.

Per Ortolini si tratta di un ritorno in Cilento dove ha giocato nella stagione 2011/12 proprio con la maglia rossoblù della Gelbison. L'attaccante calabrese ha iniziato la stagione con l'Acireale, con cui ha collezionato 14 presenze e realizzando 4 reti, due delle quali contro l'altra formazione cilentana il Santa Maria, oltre a vantare una lunga esperienza in serie C.

L'annuncio della conclusione della trattativa è stato fatto dal direttore sportivo Nicolò Pascuccio.

Ortolini, sarà con i compagni lunedì per preparare la sfida casalinga di mercoledi 22 dicembre con il Troina.