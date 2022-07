Gelbison, in prestito dal Palermo il difensore gambiano Bubacar

La Gelbison continua senza sosta il suo mercato per consentire al tecnico nolano Gianluca Esposito, di poter disporre di un organico che possa ben figurare nell'esordio assoluto nel mondo dei professionisti. E l'ultimo innesto in casa rossoblu cilentana arriva dal Palermo, si tratta del difensore del Gambia, Bubacarr Marong, 22 anni. La notizia del passaggio dal club rosanero a quello vallese l'ha ufficializzata proprio la società siciliana. Bubacarr, per tutti Buba, arriva a Vallo della Lucania, con la formula del prestito annuale. Il difensore nella scorsa stagione con la maglia del Palermo ha giocato 16 partite tra campionato Coppa Italia e palyoff culminati con la promozione in serie B della formazione palermitana.