Gelbison per la panchina in pole l'ex San Marzano: Domenico Giampà

In casa Gelbison continua il lavoro del presidente Maurizio Puglisi, che dopo aver presenziato all'inizio dei lavori dello Stadio Morra di Vallo della Lucania, che si sperà per l'inizo della prossima stagione agonistica ritornerà ad essere la casa dei rossoblù cilentani, e aver annunciato le riconferme di alcuni protagonisti della passata stagione conclusa con una tranquilla salvezza, a partire dal bomber capitano Croce, per passare a Kosovan, De Pasquale e Manzo, sta valutando anche sulle uscite a partire dal portiere Milan e il difensore Sall, entrambi in lista di sbarco, sta lavorando anche per la guida tecnica.

Con Erra, che appare ai saluti, il patron della Gelbison ha avuto contatti con Domenico Giampà, 47 anni, che nelle ultime due stagioni ha guidato prima la Paganese e poi la neo promossa San Marzano, lasciando quest'ultima ad inizio novembre. L'allenatore calabrese, appare in pole per guidare la squadra vallese nella prossima stagione in serie D.