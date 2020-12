La Gelbison vede sfumare nel finale la vittoria sul campo del Marina di Ragusa. I rossoblu di Vallo della Lucania, hanno tenuto in mano il match e per due volte si sono portati anche in vantaggio, ma alla fine ritornano a casa con un solo punto, il terzo pareggio nellle ultime 4 gare. Nel match con gli isolani la Gelbison parte bene e al 7' si porta in vantaggio: De Foglio, sulla corsia destra detta e Gagliardi sigla l'1-0. Passano 12 minuti e i padroni di casa raggiunguno il pareggio: Brunetti, con un tiro dalla distanza sorprende D'Agostino e, firma l'1-1. La Gelbison si scuote e prova a portarsi nuovamente in avanti e ci va vicino in un paio di circostanze ma senza trovare la rete e il tempo si chiude senza altre novità. Nella ripresa al 5' Coulibaly, si libera di un paio di avversari e serve Figliolia che sigla il nuovo vantaggio per i cilentani che pensano di incamerare i tre punti, ma al 41' Dieme serve la beffa e fissa il punteggio sul 2-2. Un risultato che se da un lato fa allungare la serie utile della Gelbison dall'altro ha il sapore di aver lasciato per strada due punti molto importanti. Ma non c'è tempo di riflettere troppo mercoledì si torna nuovamente in campo e al Morra per l'ultima gara dell'anno solare arriva la capolista Acireale.

