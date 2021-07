Gelbison, parte la nuova stagione: scelta della maglia con i voti dei tifosi

Soltanto sabato con la finale playoff si è chiusa la lunghissima stagione della Gelbison che ha terminato con il terzo posto ottenuto anche stabilendo il primato di punti da quando frequenta la serie D e quest'anno ha festeggiato il suo decimo anno consecutivo. Ora neanche il tempo di fare il bilancio del torneo appena ultimato che è tempo di programmare la prossima stagione 21/22 e la società del presidente Maurizio Puglisi, come primo impegno ha adottato quello di scegliere la casacca che i rossoblu dovranno vestire nel campionato che partirà il 19 settembre. E per farlo come avvenuto lo scorso anno è stato deciso di coinvolgere i tifosi nella scelta. E da oggi e fino a domenica 18 luglio tutti i sostenitori della Gelbison attraverso la pagina Facebook del club potranno scegliere la prima e la seconda divisa. Un modo per far sentire protagonista la torcida rossoblu che ha accolto con favore la decisione dei vertici dirigenziali del club vallese.