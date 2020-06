In casa Gelbison sono giorni di pieno fermento dopo aver presentato la nuova divisa scelta dai tifosi attraverso un sondaggio tra i tifosi, e la presentazione del nuovo tecnico Giuseppe Ferazzoli, che guiderà i rossoblu nella prossima stagione, ora è la volta del terreno di gioco e per arrivare al meglio alla decima stagione consecutiva in serie D sono iniziati da qualche giorno i lavori di restayling dello stadio Morra, in particolare si sta ripristinando il manto sintetico che appriva ormai deteriorato. I lavori sono stati affidati ad una società specializzata nella realizzazione di campi erbosi artificiali. E per ridare nuova linfa al terreno di gioco e presentarsi alla nuova annata con un campo tirato a lucido ed in grado di esaltare le capacità tecniche dei calciatori la societànon sta lesinando sforzi neanche in questa direzione. Intanto il presidente Maurizio Puglisi, il ds Nicolò Pascuccio, e il neo trainer Ferazzoli, sono già al lavoro per allestire la rosa che vedrà alcune conferme e nuovi innesti. © RIPRODUZIONE RISERVATA