Gelbison una partenza Marchetti e tre conferme: Onda, Graziani e Di Fiore

La Gelbison è particolarmente attiva in questi giorni che precedeno la ripresa dell'attività con il ritiro pre campionato la cui data non è stata ancora resa nota. E nella giornata odierna per il club di Vallo della Lucania, si registrano una partenza, quella del difensore centrale Domenico Marchetti, 32 anni, che si è accasato al Casale, e tre riconferme il difensore esterno Arturo Onda, 21 anni,il centrocampista Vittorio Graziani, 21 anni, e il giovane attaccante Giovanni Di Fiore, 19 anni, che partito dal settore giovanile dei rossoblu approda alla serie C. I tre calciatori dopo la firma nella sede della società sono stati presentati alla stampa.