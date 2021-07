Gelbison, passa da Messina la vittoria dei playoff: diretta steaming gratuita

La Gelbison dopo aver conquistato la finale playoff grazie alla vittoria di misura con il San Luca, affronterà sempre in gara secca l'Fc Messina che si è sbarazzata solo ai supplementari dell'Acireale. La gara è in programma sabato 10 alle ore 17.30 e si giochera al Franco Scoglio di Messina, in quanto la formazione dello stretto si è piazzata al secondo posto precedendo proprio i rossoblu cilentani, per cui in caso di parità al termine dei 90' e degli eventuali supplementari ad avvantaggiarsi sarà proprio la formazione allenata da mister Costantino. La gara si giocherà a porte chiuse, ma è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook del club isolano e la società siciliana ha deciso di non prevedere nessun costo per la visione. Per questa sfida Giuseppe Ferazzoli, deve rinunciare allo squalificato Bonfini, per il resto tutti a disposizione. Ottimista il direttore sportivo Nicolò Pascuccio: " Cercheremo di portare a casa la vittoria e chiudere la stagione con questo prestigioso risultato"