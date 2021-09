La Gelbison cade 2-0 nel test con il Francavilla

Terzo test amichevole per la Gelbison che dopo le vittorie con formazioni di eccellenza i rossoblu del tecnico Gianluca Esposito, incappano nel primo stop con un team di pari categoria: i lucani del Francavilla, che si sono imposti 2-0 con una rete per tempo. La gara si è giocata sul campo del Francavilla squadra del direttore tecnico Ranko Lazic, che dopo aver battuto l'altra compagine del cilento il Santa Maria, si è ripetuta oggi con i rossoblu di Vallo della Lucania.

La Gelbison è apparsa ancora in ritardo ed ha subito le iniziative dei lucani nella prima frazione, mostrando solo nella parte centrale una timida reazione ed ha sfiorato il pari con Frulla, ma il tempo si è chiuso 1-0. Nella ripresa entrambi i tecnici hanno datto spazio alle rotazioni e il Francavilla, ha trovato il tempo per siglare il raddoppio e sul 2-0 si è chiuso il match. Per Esposito, in vista dell'inizio della stagione che partirà il 19 settembre c'è ancora molto da lavorare per trovare i giusti equilibri. Intanto per martedì sono attesi i gironi e la Gelbison spera di finire in quello sardo-laziale.