Per la Gelbison recupero amaro sul campo del Rotonda. I cilentani dopo una sequela di risultati utili sono costretti a fermarsi nella scalata alla vetta della classifica. E dire che per Uliano e soci, la gara sembrava mettersi sui binari giusti tanto che in pochi minuti i rossoblu collezionano una serie di corner che mettono sotto pressione la difesa lucana la quale, però, regge l'urto e riesce a chiudere la prima frazione senza subire danni.

Nella ripresa la svolta: Ferreira, è bravo a battere D'Agostino, tra le proteste dei rossoblu cilentani, ma l'arbitro assegna la rete che sblocca la partita e che sarà decisiva. Nonostante i tentativi portati dai vallesi il risultato non muta e il Rotonda si aggiudica la sfida con il minimo scarto 1-0 e si porta casa tre punti e sale a 18, mentre la Gelbison resta a mani vuote e in classifica si ferma a quota 24. Domenica per la Gelbison ancora trasferta a Paternò.

