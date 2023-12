Gelbison porte girevoli, tra i pali esce Cirillo arriva Cervellera

Per la Gelbison avvicendamento tra i pali, termina l'esperienza in terra cilentana per il portiere Elia Cirillo, 20 anni, arrivato a luglio e per lui solo tre presenze una in Coppa Italia e due in campionato con 4 reti incassate nelle prime due giornate poi solo panchina, al suo posto il club rossoblù si è assicurato le prestazioni di Giuseppe Cervellera, 19 anni, che arriva dal Sangiuliano. L’estremo difensore pugliese ha indossato anche le maglie di Sorrento e Brindisi. E proprio nel settore giovanile biancazzurro è cresciuto, prima del passaggio in prestito per una stagione al Deghi dove a soli 16 anni ha disputato l’intero campionato da titolare. Un innesto necessario per la squadra di Alessandro Erra, con l'uscita di Cirillo. Dopo la firma sono arrivate le prime dichiarazioni da portiere della Gelbison di Cervellera: "Sono felice di essere arrivato con questo club pronto a giocarmi le mie carte. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare ”.