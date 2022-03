Gelbison-Portici, derby regionale con il rientro di Uliano

Dopo quattro partite consecutive giocate al Morra, la Gelbison capolista del girone I con un vantaggio di 4 punti sulle inseguitrici prova a mantenere questo significativo margine, ma sulla sua strada trova il Portici in un derby regionale.

La formazione vesuviana di Sarnataro arriva da un momento positivo e il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, pur consapevole delle insidie che attende la sua squadra, appare tranquillo, certo che si possa ritornare con un risultato utile: «Sarà difficile come del resto tutte le partite, ma siamo consapevoli della nostra forza e vogliosi di imporre il nostro gioco, per questo sono fiducioso per l'esito finale della sfida».

Tra l'altro il tecnico di Nola potrà contare sul recupero del capitano Uliano, che s'è visto ridurre la squalifica e sarà della partita. Si gioca al San Ciro di Portici, dirige Ramondino di Palermo.