Gelbison: sì del portiere D'Agostino, preso il difensore Mesisca dal Pineto

Dopo una fase in cui la Gelbison è rimasta a guardare, nel giro di pochi giorni il club di Vallo della Lucania, sta accelerando le operazioni di mercato e tra riconferme e nuovi innesti comincia a prendere corpo la squadra che si appresta al debutto in serie C.

Dopo una trattativa che è andata avanti a lungo è arrivato il tanto atteso si da parte del portiere casertano Bernardino D'Agostino, 29 anni, il quale sarà per il settimo anno consecutivo l'estremo difensore della squadra rossoblu. La società sul proprio profilo social ha annunciato l'intesa evidenziando l'attaccamento del calciatore verso la Gelbison. La notizia è stata accolta con favore dai tifosi che considerano l'estremo difensore un loro beniamino.

Inoltre è stata portata a termine un'altra operazione con l'ingaggio del difensore Gianmarco Messica, 19 anni, prelevato dal Pineto, compagine di serie D. Mesisca, ha fatto parte della Rappresentiva di serie D nella Viareggio Cup.