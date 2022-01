Gelbison preso il portiere under Petriccione, arriva dal Potenza

La Gelbison resta sempre molto attiva sul mercato e anche in questa finestra riservata ai professionisti il club di Vallo della Lucania si segnala per operazioni in entrata. Stamani nella sede del sodalizio rossoblu è stato presentato l'ultimo arrivato da mettere a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, si tratta del portiere Danilo Petriccione, 20 anni, arrivato dal Potenza, con la formula del prestito.

Il giovane estremo difensore in quota under ha iniziato la sua carriera nel Napoli United, poi ad inizio stagione è passato alla formazione potentina in serie C, ed ora il trasferimento nel cilento. Petriccione, ha già cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni. L'operazione è stata condotta dal presidente Puglisi, e dal ds Pascuccio, che dopo la firma hanno ringraziato il Potenza per aver favorito questo trasferimento nel club rossobu.