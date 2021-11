Gelbison, in uscita l'under Simoncelli; prevendita per derby col Real Aversa

La Gelbison che si gode il primato solitario in classifica nel girone I resta sempre vigile sul mercato e il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, non solo si muove con oculatezza per altri eventuali innesti, ma nelle ultime ore ha definito una partenza: si tratta del portiere under Aldo Simoncelli, 20 anni, arrivato lo scorso anno dal Giugliano, ma che non ha mai giocato con la prima squadra.

L'estremo difensore partenopeo, si è accasato con la formula del prestito al Gaeta, in eccellenza laziale. Intanto da domani mattina alle ore 10, parte la prevendita in vista del derby regionale con il Real Aversa. I tagliandi al costo di 10 euro più 1 di prevendita si possono acquistare presso la segreteria dello stadio Morra.E' necessario essere in possesso del green pass.