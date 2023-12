Gelbison il presidente Puglisi, blinda l'allenatore Erra. E sceglie il nuovo campo

Per la Gelbison è arrivata la quinta sconfitta consecutiva, la quarta da quando sulla panchina è arrivato Alessandro Erra. Una sequela negativa che ha spinto qualche tifoso a chiedere la testa anche dell'allenatore salernitano subentrato a Monticciolo, ma sull'argomento è intervenuto in modo deciso e determinato il presidente Maurizio Puglisi, il quale è stato chiaro ed ha ribadito la fiducia totale a Erra, spostando l'attenzione sulle criticità che arrivano dall'ambiente di Vallo della Lucania: " Uno sparuto gruppo mi accusa ingiustamente di non voler giocare a Vallo pur sapendo che da almeno 5 anni chiedo lumi sulla struttura senza avere risposte. Siamo in pochi a portare in alto il nome di questa città, mentre loro sembrano godere sulle nostre sconfitte. Non ci facciamo abbattere e andremo avanti con il tecnico Erra". Poi il patron rossoblù torna sull'aspetto sportivo e parla dell'obiettivo da centrare: "Ovviamente, ora il nostro intento è quello di centrare la salvezza, la sconfitta con la Fidelis Andria, è stata frutto di un errore ma la squadra mi è apparsa in crescita per questo credo riusciremo a superare il momento no". Infine Puglisi, nel ringraziare il presidente del Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, che ha dato l'ok all'utilizzo del Carrano per la gara con l'Andria, ha affermato che nel girone di ritorno sarà proprio la struttura di Castellbate ad ospitare le gare casalinghe della Gelbison che così abbandona il Guariglia di Agropoli. Il primo appuntamento domenica 7 gennaio 2024 per il match con la capolista Team Altamura.