Nella conferenza stampa di fine anno il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, prova a fare il punto della situazione e mette in chiaro gli obiettivi del club cilentano che sta disputando per il decimo anno consecutivo il campionato di serie D: " Il nostro progetto va oltre il calcio e i risultati della domenica- così il numero uno del club rossoblu nell'incontro con i giornalisti per gli auguri di fine anno- l' intento è quello di creare una coesione territoriale per far decollare l'intero comprensorio. Il Covid-19 ha frenato solo in parte le nostre scelte, ma noi stiamo resistendo e essendo una impresa stiamo creando un gruppo aziendale che va dal direttore sportivo all'allenatore che per noi deve essere un manager e siamo contenti di aver scelto Ferazzoli, e le voci circolate circa una sua sostituzione sono infondate, anzi, debbo dire che, forse qualche calciatore ha richiato il taglio, ma non l'allenatore, il progetto sta crescendo anche con l'adesione di nuovi comuni che sono al nostro fianco siamo arrivati a 19 e con un bacino d'utenza di 50000 abitanti, e intendiamo proseguire in questa direzione. La prima squadra è solo la punta di un progetto che mira all'unità territoriale, per questo i risutati del campo non ci condizionano. L'obiettivo è quello di creare una stabilità è la squadra è stata costruita in quest'ottica e alla fine tireremo le somme e stiamo vedendo ora i frutti del lavoro svolto. La stagione è ancora lunga e pensiamo di arrivare in fondo con gli obiettivi centrati. L'aupsicio è che il 2021 ci faccia ritornare alla normalità e questo già sarebbe un ottimo risultato". Poi si sofferma sulla polemica legata al costo delle dirette: " Abbiamo deciso di fissare a 10 euro la visione delle partite, ma va inteso solo come un contributo al nostro progetto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA