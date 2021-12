Gelbison scatenata sul mercato: preso l'attaccante Faella dal Sant'Agata

Per la Gelbison il mercato non si ferma mai. Il club cilentano grande protagoista della sessione estiva, si sta ripetendo anche in questa invernale, e nel giro di pochi giorni o forse sarebbe meglio dire di poche ore ha messo a segno ben tre colpi: l'ultimo in ordine di tempo è stato annunciato nella mattinata con l'ingaggio di un altro attaccante si tratta di Alessio Faella, 24 anni, arrivato dal Città Sant'Agata, compagine di serie D che è inserita nello stesso raggruppamento dei cilentani.

Faella, napoletano, ha iniziato la carriera nella Primavera della Salernitana, per poi giocare in quarta serie con le maglie di: Chieti, Potenza, Roccella, Afragolese, Nola e Aversa, ha debuttato in serie C con il Pontedera. La trattativa è stata condotta dal ds Nicolò Pascuccio. L'attaccante si è subito aggregato con i nuovi compagni a disposizione di Gianluca Esposito.