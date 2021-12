Gelbison: preso Fornito, centrcampista ex Giugliano

La Gelbison continua a compiere operazioni di mercato e nel pomeriggio il club di Vallo della Lucania, ha annunciato l'arrivo del centrocampista Giuseppe Fornito, 27 anni, proveniente dal Giugliano, dove ha iniziato la stagione. Fornito, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Napoli, poi il passaggio al Pescara dove ha avuto modo di esordire in serie B e vanta anche una presenza in Coppa Italia. Per il claciatore presenze in serie C con Catania, Trapani, Rende e Paganese. La scorsa stagione ha vestito la casacca del Savoia. Oggi la stretta di mano nella sede del club rossblu alla presenza del presidente Murizio Puglisi. Fornito, da domani sarà a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, che dovrebbe convocarlo per il turno di mercoledì quando la Gelbison ospiterà il fanalino Troina.