Anche se le operazioni di mercato si sono chiuse lo scorso 23 dicembre la Gelbison continua a piazzare colpi in entrata. L'ultimo in ordine di tempo oggi quando la società cilentana del presidente Puglisi, attraverso il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, ha ufficialiazzato l'arrivo del centrocampista Mauro Gori, 28 anni il prossimo gennaio, che dopo essersi svincolato dal Bastia, compagine umbra di serie D se ne è assicurata le prestazioni. Gori, nella sua carriera ha giocato anche in serie C con le maglie del Taranto della Paganese e dell'Arzanese. Dopo la presentazione alla stampa, da domani sarà a disposizione del tecnico Squillante, e potrà essere utilizzato nella prima di ritorno sul campo della Fidelis Andria. © RIPRODUZIONE RISERVATA