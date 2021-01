La Gelbison dopo aver rescisso i contratti con il centrocampsita Cangemi e con l'attaccante Tedesco, si è messa in moto per trovare i sostituti. E nelle ultime ore la società del presidente Puglisi, ha annunciato il primo innesto in questa finestra di mercato. Agli ordini del tecnico dei rossoblu Guseppe Ferazzoli, è arrivato il centrocampista Ivan Ziroli, 19 anni, giunto dal Vastogirardi con cui ha iniziato la stagione, in precedenza sempre in serie D aveva vestito anche la casacca dell'Agropoli, mentre aveva iniziato la sua carriera con la Cavese vestendo la maglia dei metelliani con l'under 19. Ziroli, che è stato presentato nellla sede del club cilentano dal team Manager Gianluca Oricchio, è già a disposizione del trainer vallese che potrebbe convocarlo per la trasferta di mercoledì sul campo della Cittanovese.

