Per la Gelbison con il mercato di riparazione allargato fino al 26 febbraio, arriva il primo innesto. E riguarda il reparto arretrato. Alla corte del tecnico Giuseppe Ferazzoli, è arrivato il difensore partenopeo Raimondo Bonfini, 22 anni, che ha iniziato la stagione con i lucani del Rotonda, ma che nella scorsa stagione ha vestito la casacca dell'Agropoli. In passato sempre in serie D è stato con il Troina e col Sansepolcro.Bonfini, è stato presentato stamani nella sede del club di Vallo della Lucania, dal team manager Gianluca Oricchio. La scelta si è resa necessaria anche alla luce dell'infortunio occorso a Mautone, il cui recupero potrebbe avvenire non prima di un mese. Nei prossimi giorni come affermato dal presidente Puglisi e dal ds Pascuccio, potrebbere esserci nuovi innesti.

