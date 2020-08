La Gelbison piazza l'ultimo tassello che mancava e si assicura le prestazioni dell'esperto difensore centrale Raffaele D'Orsi, 29 anni il prossimo 17 agosto. Per D'orsi che nella stagione 2016/17 ha vestito già la casacca rossoblu del team cilentano, con 28 presenze e 4 reti, si tratta di un ritorno a Vallo della Lucania. Difensore di lungo corso ha calcato i campi di serie C e D, l'ultima esperienza l'ha vissuta con la casacca della Fidelsi Andria. Si tratta di un bel colpo di mercato compiuto dal direttore sportivo Nicolò Pascuccio, che ha annunciato l'arrivo a Vallo di D'Orsi, già lunedì, quando sarà decisa anche la data d'inizio della preparazione per la nuova stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA