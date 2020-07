La Gelbison dopo aver sistemato le vicende di carattere organizzativo sistemando le questioni legate agli sponsor e alla collaborazione esterna con l'ex patron dell'Agropoli Cerruti, ecco il momento per dare avvio alle questioni tecniche cominciando a mettere a segno i primi innseti per affrontare la nuova stagione. Il primo arrivo in casa rossoblu è il centrocampista Giuseppe Maiorano, 24 anni, ex Marsala, ma che vanta anche esperienze in Lega Pro con Ancona, Lupa Castelli, Paganese e Pavia. La presentazione è stata affidata al direttore sportivo Nicolò Pascuccio, mentre Maiorano, si è detto molto soddisfatto della scelta fatta: " Da salernitano, conosco la società e sono sicuro di andare in una bella realtà, con i dirignti che hanno in mente un progetto valido e destinato a crescere nel tempo. Sono pronto a iniziare questo corso con l'auspicio di regalare ai nuovi tifosi grandi emozioni". © RIPRODUZIONE RISERVATA