Gelbison primo colpo di mercato arriva l'attaccante Di Croce ex Real Altamura

La Gelbison finora rimasta alla finestra in attesa di conoscere il suo destino e in vista della preparazione pre campionato fissata per il 23 luglio, nel pomeriggio ha svelato il suo primo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Antonio Di Croce, 37 anni, arrivato dal Team Altamura con alle spalle una lunga esperienza anche tra i professionisti avendo militato tra le altre nella Vis Pesaro, nella Fermana, nel Monopoli, nel Teramo e nella Fidelis Andria.

Inoltre, in Serie D, ha vestito le maglie di diversi club come Brindisi, Gravina e Taranto: un calciatore dal curriculum importante su cui il neo tecnico Alessandro Monticciolo potrà fare affidamento.

Dopo la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio ( nella foto con il neo rossoblu) queste le sue prime dichiarazioni: “Questa rossoblù è una maglia ricca di storia e sicuramente sarà un onore indossarla. È bastato veramente pochissimo a convincermi viste le ambizioni della società.

Impegno, dedizione nel lavoro e fame, non devono mancare mai”. Di Croce, si è legato al club ilentano per una stagione e sarà a disposizione del neo trainer Monticciolo.