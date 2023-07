Gelbison nel primo giorno di ritiro sfumano le chance di ripescaggio in C

Nel primo giorno della preparazione che deve condurre la Gelbison alla prossima stagione in casa del club cilentano arriva la notizia che vede quasi del tutto fare svanire le chance di rientrare attraverso il ripescaggio o la riammissione in serie C.

Infatti, al termine del Consiglio Federale e della Commissione infrastrutturale, ha diramato le classifiche e il Mantova prende il posto del Pordenone che aveva già dato forfait, mentre per quanto riguarda gli altri posti l'Atalanta U23, prenderà il posto del Siena, mentre per le vincenti palyoff di serie D ad avere la meglio è stata la Casertana, unica ad avere avuto parere positivo dalle due commissioni, mentre per la perdente playout di serie C il Piacenza precede la Gelbison che di fatto vede svanire le possibilità di ritrovare la terza serie.

Intanto per il team cilentano è partita la preparazione a Casalvelino (Salerno) dove agli ordini del tecnico Monticciolo e dei suoi collaboratori si sono ritrovati tutti i nuovi calciatori rossoblu e si andrà avanti per circa tre settimane.

Nei prossimi giorni sarà stilato il programma delle amichevoli.