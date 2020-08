Per la Gelbison che continua la preparazione sul campo amico del Morra di Vallo della Lucania, dopo alcune partitine in famiglia è tempo di confrontarsi con formazioni di pari categoria. E la prima uscita per i ragazzi del tecnico Giuseppe Ferazzoli, sarà sabato e l'avversaria dei rossoblu vallesi sarà la Polisportiva Santa Maria, neo promossa in serie D che si avvia ad ultimare la seconda parte della preparazione a San Gregorio Magno. E sabato nel centro sportivo dove alloggiano i giallorossi del tecnico Esposito è in programma questo " derby" anticipato. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17. Questo test match è stato possibile grazie ai buoni rapporti che interccorrono tra i dirigenti dei due club che si avviano a rappresentare il tirritorio del Cilento. Sarà anche l'occasione per vedere la condizione delle due squadre ad un mese dal'inizio del campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA