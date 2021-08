Gelbison, primo test match con il Salernum Baronissi: 1-0

Per la Gelbison è arrivato il momento di effettuare il primo test amichevole dopo oltre venti giorni di preparazione effettuata sul campo amico del Morra agli ordini del tecnico Gianluca Esposito, che così ha potuto provare per la prima volta il 3-5-2 con terminali avanzati nella prima frazione Gagliardi- Corado, avvesaria dei rossoblu cilentani la Salernum Baronissi, del tecnico Jury Calabrese che milita nel torneo di eccellenza. Per la cronoca la Gelbison ha vinto 1-0 con marcatura giunta nella parte iniziale del test realizzata dal capitano Uliano che ha trasformato il rigore. Nella ripresa Esposito, ha dato spazio a tutti gli uomini. La squadra è apparsa appesantita dai tanti giorni di lavoro, ma il trainer nolano ha tratto utili indicazioni. Intanto domani è previsto sempre al Morra di Vallo della Lucania, un altro incontro amichevole sempre con una formazione di eccellenza la Calpazio.