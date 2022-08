Gelbison, proficuo test con la Nocerina: i rossoblu vincono 3-1, i gol nella ripresa

La Gelbison batte 3-1 la Nocerina in un test match andato in scena nel pomeriggio di oggi a Vallo della Lucania. Un buon test per entrambe le formazioni, con l'immediato esordio tra i vallesi dell'ultimo acquisto Giuseppe Caccavallo, peraltro uscito dopo un quarto d'ora di gioco per un problema a un ginocchio.

Ko anche capitan Uliano, che ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento, lasciando spazio a Fornito. Mister Esposito ha dovuto fare anche a meno di Marong e Onda.

Sul fronte Nocerina, mister Sannino ha dovuto ancora rinunciare al playmaker Giacomarro, uscito malconcio dall'amichevole contro la Turris e già assente nel test col Napoli Primavera. Nelle scelte iniziali, il tecnico dei molossi sembra aver stabilito le gerarchie, sistemando di nuovo la coppia Magri-Khaleel al centro della retroguardia, con Valentini, Scaringella e Mincica a reggere le sorti dell'attacco.

Le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Al 7' Faella porta in vantaggio la Gelbison con la Nocerina che protesta per un presunto fuorigioco sulla partenza dell'azione. Il raddoppio dopo 5 minuti è opera di Bonalumi sugli sviluppi di un ncalcio di punizione. Al quarto d'ora la Nocerina accorcia le distanze con Basanisi su rigore concesso per fallo su Talamo. Dopo 2 minuti Graziani ristabilisce le distanze, fissando lo score definitivo sul 3-1 per la Gelbison.