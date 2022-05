Gelbison rallenta e a Trapani ottiene solo un pareggio 1-1

La Gelbison in una gara messasi subito in salita non ottiene i tre punti e deve accontentarsi di un pareggio tra l'altro giunto in rimonta nella trasferta al Provinciale di Trapani. L'1-1 maturato al triplice fischio consente ai rossoblu di Vallo della Lucania, di rimanere in vetta. ma il vantaggio sulla Cavese, che dal canto suo non ha fallito l'appuntamento con la vittoria nella sfida con il Paernò, si dimezza e ora sono soltanto due i punti di vantaggio che possono vantare i ragazzi del tecnico Gianluca Esposito rispetto metelliani. La gara parte subito con l'episodio che dà il vantaggio al Trapani: al minuto 4' La Gamba entra in modo scomposto su Santarpia, l'arbitro non ha esitazione a decretare il rigore che viene trasformato da Bonfiglio. La replica della Gelbison al 25' con Graziani che reclama un rigore per un tocco di mano di un difensore isolano, e nel finale della prima frazione Gagliardi conclude alto. Nella ripresa Esposito manda in campo Onda e Oggiano, e i cilentani prendono possesso del campo avversario e al 25' il Trapani resta in 10 per l'espulsione di Russo, e la pressione dei rossoblu si fa pù insistente e al 37' dopo una bella manovra Gagliardi serve Graziani, il quale appena dentro l'area piazza il colpo vincente che batte Recchia, e regala il pareggio alla Gelbison. Gli uomini di Esposito, credono nella vittoria e al 43' ci vanno viciono con un colpo di testa ravvicinato di Ortlini, ma l'estremo siciliano è bravo a blccare proprio sulla linea. Il Trapani resta addirirrura in 9 per l'espulsione di Bonfiglio, ma nonostante i 7' di recupero non accade più nulla e il match finsce in parità. La Gelbison domenica al Morra riceve la Sancataldese e non potrà più sbagliare.