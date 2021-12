Gelbison fissati i recuperi con Rende e Trapani: si gioca il 5 e 12 gennaio

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito le date di recupero delle gare rinviate causa Covid 19 che ha coinvolto diverse squadre tra le quali anche le due formazioni salernitane: Gelbison e Santa Maria Cilento.

Per la formazione di Vallo della Lucania, fissate le due partite rinviate, mentre per il team di Castellabate è in programma solo una delle tre gare finora rinviate. La Gelbison tornerà in campo mercoledì 5 gennaio alle ore 14.30 al Lorenzon di Rende contro la formazione calabrese andando a caccia della vittoria che la portrebbe nuovamente al primo posto, si gioca anche Troina - Biancavilla.

Dopo una settimana il 12 gennaio, sul terreno amico del Morra arriva il Trapani, e sempre in questa data è previsto il primo recupero per il Santa Maria Cilento che renderà visita al Biancavilla. E' previsto anche un altro recupero sempre nel girone I tra San Luca e Rende