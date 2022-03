Gelbison domani il recupero con il Trapani per allungare in vetta

La Gelbison capolista del girone I torna in campo domani per il match di recupero con il Trapani rinviato in occasione della sediceima giornata di andata a causa del Covid-19 che aveva interessato alcuni calciatori del club siciliano. E per la formazione cilentana che arriva da due pareggi consecutivi sarà il quarto match sul terreno amico del Morra.

Per questa gara il tecnico Gianluca Esposito, deve rinunciare agli squalificati Uliano e Graziani, ma non si lamenta per questo avendo una rosa ampia, e nella conferenza stampa di presentazione sottolinea la forza degli avversari che arrivano all'appuntamento in una buona condizione fisico-atletica e che dispongono di un organico di buon livello anche se la classifica non arride ai garnata isolani: «Per noi sarà l'occasione per allungare sulle nostre antagoniste, non sarà facile, contro questo Trapani, però i ragazzi sono consapevoli della loro forza e sono pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti e portarci a + 4 sulle seconde». Si gioca al Morra con inizio alle ore 14.30 arbitra Capriuolo di Bari.