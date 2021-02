Gelbison blitz a Rende che vale il 2° posto: Mautone ribalta i calabresi

La Gelbison sotto i riflettori delle telecamere di Sportitalia centra una vittoria pesante sul campo del Rende e vola alla piazza d'onore alle spalle dell'Acr Messina. Per i ragazzi di Ferazzoli, una partita dai due volti: ad un primo tempo piuttosto molle che ha visto il Rende, chiudere meritatamente in vantaggio 1-0 grazie alla rete su penalty di Ferchichi, giunta al minuto 17 per un fallo di mani di D'Orsi, ha fatto seguito una ripresa spumeggiante favorita anche dall'ingresso di Stancarone, in luogo di Pipolo.

E i rossoblu, nella seconda frazione, hanno preso in mano il gioco e al 57' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mautone di testa beffa Quintiero, per la rete del pareggio. Trascorrono 10' e lo stesso difensore si ripete sempre di testa: traversone di Bonfini, e Mautone da posizione decentrata sigla la rete del sorpasso (1-2) che regala tre punti pesanti ai rossoblu cilentani che balzano al secondo posto e con una gara da recuperare continuano l'inseguimento alla vetta.

