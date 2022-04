Gelbison-Rende senza Gonzales ma Esposito: «Siamo carichi»

Dopo la breve pausa legata alla Pasqua, ritorna il campionato di serie D per la volata finale che vede la Gelbison capolista con un punto di vantaggio sulla Cavese che in questo turno osserva il riposo mentre a 5 lunghezze c'è l'Acireale che però, deve recuperare due partite. I cilentani sulla loro strada troveranno i calabresi del Rende, in piena corsa per la salvezza.

Il tecnico Gianluca Esposito, nel presentare la sfida, si è detto tranquillo: «Siamo carichi e pronti a riprendere la corsa consapevevoli di trovare di fronte una squadra frizzante che dispone di un buon attacco e che con il nuovo tecnico punta a centrare la salvezza diretta, ma noi siamo pronti a mettere in campo le nostre qualità. Siamo fiduciosi».

Il tecnico nolano dovrà rinunciare a due pedine: Gonzales e Pipolo, per il resto tutti a disposizione. Si gioca al Morra con inizio alle ore 15, dirige Torregiani di Civitavecchia.