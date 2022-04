Gelbison-Rende 4-1, poker per consolidare la vetta

La Gelbison riprende la corsa verso il grande traguardo della serie C e si lascia subito alle spalle il passo falso di Acireale rifilando un poker al Rende che consente agli uomini di Esposito di conservare il primato in classifica.

A dire il vero la partita per i cilentani parte in salita perché il Rende con un inizio sprint sorprende la squadra di casa con una rete di Mosciaro al 10’ e rischia anche il raddoppio dopo soli cinque minuti. Da questo momento, però, parte la riscossa dei vallesi che prendono in mano il match e al 18’ raggiungono il pari con Sparacello. Nel primo minuto di recupero arriva il meritato vantaggio firmato da Uliano, bravo nel tap-in dopo il tiro di Uliano.

Nella ripresa arrivano le altre due reti firmate da Oggiano, subentrato a Ortolini, e da Fornito, per il definitivo 4-1. Ora dopo la sosta per i recuperi testa alla trasferta di Trapani per proseguire nel centrare l'obiettivo.